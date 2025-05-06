Тройка Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев закончила серию с «Динамо» с полезностью 7-0

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Шабанов набрал очки во всех матчах серии с «Динамо», а тройка Шабанов — Александр Кадейкин — Семён Дер-Аргучинцев закончила серию с полезностью 7-0.

Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».