Тройка Шабанов — Кадейкин — Дер-Аргучинцев закончила серию с «Динамо» с полезностью 7-0
Поделиться
В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5) 1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5) 2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5) 3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5) 3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4) 3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5) 4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)
Нападающий «Трактора» Максим Шабанов оформил дубль, в том числе забросив победную шайбу за полторы минуты до конца третьего периода. Шабанов набрал очки во всех матчах серии с «Динамо», а тройка Шабанов — Александр Кадейкин — Семён Дер-Аргучинцев закончила серию с полезностью 7-0.
Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».
Комментарии
- 6 мая 2025
-
20:24
-
20:22
-
20:16
-
20:10
-
20:07
-
20:02
-
20:00
-
19:58
-
19:38
-
19:27
-
19:21
-
19:20
-
19:00
-
18:40
-
18:13
-
17:58
-
17:50
-
17:21
-
17:13
-
16:35
-
16:06
-
15:50
-
15:34
-
15:17
-
15:00
-
14:44
-
14:32
-
14:16
-
14:00
-
13:44
-
13:29
-
13:13
-
12:47
-
12:33
-
12:16