«Сделаем выводы, будем двигаться дальше». Кудашов — о поражении в полуфинале плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги полуфинальной серии с челябинским «Трактором» после поражения в пятом матче со счётом 3:4.

«Хочу пожелать «Трактору» удачи в финале. Хочу поблагодарить болельщиков в Челябинске, которые здорово поддерживали свою команду. Я видел заполненные улицы в городе.

Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал нашей команды. И отдельно — наших болельщиков за поддержку в течение всего сезона.

Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.