«Сделаем выводы, будем двигаться дальше». Кудашов — о поражении в полуфинале плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги полуфинальной серии с челябинским «Трактором» после поражения в пятом матче со счётом 3:4.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5) 1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5) 2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5) 3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5) 3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4) 3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5) 4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)
«Хочу пожелать «Трактору» удачи в финале. Хочу поблагодарить болельщиков в Челябинске, которые здорово поддерживали свою команду. Я видел заполненные улицы в городе.
Хочу поблагодарить игроков, тренеров и персонал нашей команды. И отдельно — наших болельщиков за поддержку в течение всего сезона.
Серия была упорной, где-то нам чуть-чуть не хватало. Сделаем выводы и будем двигаться дальше», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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