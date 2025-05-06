Кудашов: хотел бы оставить всю команду и усилить «Динамо» несколькими игроками

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос о планах на селекционную работу столичного клуба в межсезонье. Бело-голубые завершили текущий сезон поражением от «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина в серии из пяти матчей.

«Я сказал, что хотел бы оставить всю команду и, естественно, усилить её несколькими игроками. Это я сказал. Как будет на самом деле, не знаю», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

По итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Динамо» заняло второе место в таблице Западной конференции. В прошлом сезоне бело-голубые проиграли «Трактору» во втором раунде плей-офф.