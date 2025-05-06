«Спартак» обыграл «Чайку» в шестом матче серии и вышел в финал плей-офф МХЛ

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Спартака», который вышел в финал.

Соперником «Спартака» по финальной серии стал «СКА-1946».

Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 4-2;

МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 4-2.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.