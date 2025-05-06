«Спартак» обыграл «Чайку» в шестом матче серии и вышел в финал плей-офф МХЛ
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Спартака», который вышел в финал.
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Мельников – 12:39 (5x5) 1:1 Ракчеев (Перелыгин) – 18:09 (5x5) 1:2 Храпов (Ковалишин) – 39:22 (5x5) 1:3 Тарасенко – 42:34 (5x5) 2:3 Чесноков (Свищёв) – 48:43 (5x5)
Соперником «Спартака» по финальной серии стал «СКА-1946».
Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:
«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 4-2;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 4-2.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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