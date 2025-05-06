Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» обыграл «Чайку» в шестом матче серии и вышел в финал плей-офф МХЛ

«Спартак» обыграл «Чайку» в шестом матче серии и вышел в финал плей-офф МХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Спартака», который вышел в финал.

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Мельников – 12:39 (5x5)     1:1 Ракчеев (Перелыгин) – 18:09 (5x5)     1:2 Храпов (Ковалишин) – 39:22 (5x5)     1:3 Тарасенко – 42:34 (5x5)     2:3 Чесноков (Свищёв) – 48:43 (5x5)    

Соперником «Спартака» по финальной серии стал «СКА-1946».

Хоккей. OLIMPBET Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги — 2024/2025. Плей-офф, 1/2 финала. Счёт в сериях:

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) — «Омские Ястребы» (Омск) — 4-2;
МХК «Спартак» (Москва) — «Чайка» (Нижний Новгород) — 4-2.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android