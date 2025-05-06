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Определились финалисты плей-офф МХЛ сезона-2024/2025

Определились финалисты плей-офф МХЛ сезона-2024/2025
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В Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Спартака», который вышел в финал. Соперником «Спартака» по финальной серии стал «СКА-1946».

OLIMPBET МХЛ – плей-офф . Финал. 1-й матч
12 мая 2025, понедельник
МХК Спартак
Москва
Не начался
СКА-1946
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей. Первый матч финальной серии состоится 12 мая в Москве.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.

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