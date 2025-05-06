Главный тренер «Динамо»: очень мало здоровых людей осталось в команде
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о большом количестве травм, появившихся в команде по ходу плей-офф.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5) 1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5) 2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5) 3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5) 3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4) 3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5) 4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)
– Бреннан Менелл сегодня забросил, неплохо отыграл свою часть матча. Не стоило ли его раньше запустить в серию?
– У Менелла был серьёзный перелом перед началом плей-офф. Там вкручены болты. Если вы видели, то он и сегодня хромал.
Если предвосхищать ваши вопросы, то так нельзя говорить, что нам бы всё равно дальше было бы некем играть. Но очень мало здоровых людей осталось в команде.
– Кто из команды сейчас отправится в расположение вашего фарм-клуба, есть ли уже такое понимание?
– Есть. Мне сейчас сказали. Кудашов, Римашевский и Моторыгин», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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