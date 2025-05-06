Главный тренер «Динамо»: очень мало здоровых людей осталось в команде

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о большом количестве травм, появившихся в команде по ходу плей-офф.

– Бреннан Менелл сегодня забросил, неплохо отыграл свою часть матча. Не стоило ли его раньше запустить в серию?

– У Менелла был серьёзный перелом перед началом плей-офф. Там вкручены болты. Если вы видели, то он и сегодня хромал.

Если предвосхищать ваши вопросы, то так нельзя говорить, что нам бы всё равно дальше было бы некем играть. Но очень мало здоровых людей осталось в команде.

– Кто из команды сейчас отправится в расположение вашего фарм-клуба, есть ли уже такое понимание?

– Есть. Мне сейчас сказали. Кудашов, Римашевский и Моторыгин», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.