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Хет-трик Пинчука принёс Беларуси третью победу подряд над сборной «Россия 25»

Хет-трик Пинчука принёс Беларуси третью победу подряд над сборной «Россия 25»
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В Тольятти состоялся матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретилась с национальной командой Беларуси. Встреча завершилась победой белорусской сборной со счётом 3:1. Сборная Беларуси оформила досрочную победу в турнире «Тур Сборных», одержав победы во всех в четырёх своих матчах.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

Главным героем матча стал нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук, оформивший хет-трик. Единственную шайбу в составе российской сборной забросил Михаил Воробьёв в середине второго периода.

Отметим, что эта победа стала третьей подряд для белорусской сборной над командой «Россия 25» в рамках тура российской сборной. Заключительный четвёртый матч между собой команды проведут в Минске 9 мая.

Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.

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