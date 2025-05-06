Хет-трик Пинчука принёс Беларуси третью победу подряд над сборной «Россия 25»

В Тольятти состоялся матч «Тура сборной», в котором «Россия 25» встретилась с национальной командой Беларуси. Встреча завершилась победой белорусской сборной со счётом 3:1. Сборная Беларуси оформила досрочную победу в турнире «Тур Сборных», одержав победы во всех в четырёх своих матчах.
Главным героем матча стал нападающий сборной Беларуси Виталий Пинчук, оформивший хет-трик. Единственную шайбу в составе российской сборной забросил Михаил Воробьёв в середине второго периода.
Отметим, что эта победа стала третьей подряд для белорусской сборной над командой «Россия 25» в рамках тура российской сборной. Заключительный четвёртый матч между собой команды проведут в Минске 9 мая.
Напомним, в прошлых играх «Россия 25» одержала победу над командой Казахстана со счётом 4:1. Затем подопечные Романа Ротенберга дважды проиграли сборной Беларуси: 2:4 — в Астане и 7:8 ОТ — в Тольятти.
- 6 мая 2025
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