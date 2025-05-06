Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, разочаровал ли его кто-то из команды в серии с «Трактором».

– Вы уже сказали, что чуть-чуть не хватило в этой серии: можете ли сейчас сказать, что именно стало определяющим моментом?

– Каждая игра имела своей оттенок. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности. С игроками мы разбирали каждую игру, где и чего у нас было не так. Здесь не было одной причины. В первую очередь здесь были тактические ошибки, которые мы совершили в каждой игре. Тактические. Индивидуальные. Много всего.

– Не считаете ли вы, что поражение в первом матче стало ключевым моментом?

– В этой серии и вообще в полуфинале это всё отдельные истории. Здесь нельзя совершать ошибок. Здесь надо играть чётко и правильно, выигрывать игры, которые твои и которые надо забирать. Это опыт, который приобретается.

– Дмитрий Рашевский в этой серии однажды оставался 13-м форвардом: как он это воспринял?

– Нормально. Все нормально реагировали и всё нормально понимали.

– Можно даже без фамилий, но были ли игроки, кто разочаровал вас в этой серии? Или хотя бы те, мнение о ком у вас поменялось?

– Кто разочаровал – нет. Некоторые игроки могли сыграть лучше. Так будет сказать правильно. Но точно не было тех, кто меня разочаровал. Я не случайно сказал, что благодарен всей команде. Они выложились.

Если вы видели сегодняшний матч, то у нас играло совсем мало народа. Не буду говорить подробности. Конечно, нам хотелось ещё большего и хотелось, чтобы герои появлялись в каждой серии. Но в этой серии так получилось, что «Трактор» сыграл хорошо, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.