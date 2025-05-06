Алексей Кудашов рассказал, мог ли Макс Комтуа продолжить участие в нынешнем плей-офф КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, мог ли нападающий Макс Комтуа продолжить участие в нынешнем плей-офф КХЛ. Форвард пропустил последние два матча серии с челябинским «Трактором».

— Был ли у Макса Комтуа теоретический шанс ещё сыграть в этом плей-офф?

— Нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В трёх матчах серии с «Трактором» канадец не смог набрать ни одного результативного очка.