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Алексей Кудашов рассказал, мог ли Макс Комтуа продолжить участие в нынешнем плей-офф КХЛ

Алексей Кудашов рассказал, мог ли Макс Комтуа продолжить участие в нынешнем плей-офф КХЛ
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, мог ли нападающий Макс Комтуа продолжить участие в нынешнем плей-офф КХЛ. Форвард пропустил последние два матча серии с челябинским «Трактором».

— Был ли у Макса Комтуа теоретический шанс ещё сыграть в этом плей-офф?
— Нет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В дебютном для себя плей-офф канадский нападающий Комтуа провёл 15 матчей, в которых набрал 13 очков — забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач. В трёх матчах серии с «Трактором» канадец не смог набрать ни одного результативного очка.

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