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Кудашов: Подъяпольский играл на уколах. Не знаю точный диагноз. Думаю, что рецидив

Кудашов: Подъяпольский играл на уколах. Не знаю точный диагноз. Думаю, что рецидив
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал травму основного вратаря Владислава Подъяпольского в пятом матче серии с «Трактором» (3:4).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

— С чем была связана замена вратаря?
— С травмой.

Владислав Подъяпольский не играл в концовке регулярного чемпионата и пропустил начало плей-офф. Можно ли говорить, что вы форсировали его восстановление, и сегодня его замена стала следствием рецидива?
— Сейчас-то уже можно раскрыть все карты. Конечно, у Владислава была операция перед плей-офф. Конечно, он все матчи отыграл на уколах. Где-то вроде успокоилось, сроки выдержали, но форсаж был.

Я не случайно сказал, что все хоккеисты, кто сегодня не играл, просто не могли выйти. А те, кто был на лавке и играл, многие из них тоже не могли выступать. Я не знаю точный его диагноз, но полагаю, что это рецидив. При этом не сильный рецидив. Думаю, что всё успокоится и вернётся на круги своя.

Понимаете, это плей-офф, где люди выступают без рук и ног. Не знаю, заметили вы или нет, но сегодня Кудрявцев играл на одной ноге. Потому так и есть. Куда деваться-то», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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