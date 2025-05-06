Кудашов: Подъяпольский играл на уколах. Не знаю точный диагноз. Думаю, что рецидив

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал травму основного вратаря Владислава Подъяпольского в пятом матче серии с «Трактором» (3:4).

— С чем была связана замена вратаря?

— С травмой.

— Владислав Подъяпольский не играл в концовке регулярного чемпионата и пропустил начало плей-офф. Можно ли говорить, что вы форсировали его восстановление, и сегодня его замена стала следствием рецидива?

— Сейчас-то уже можно раскрыть все карты. Конечно, у Владислава была операция перед плей-офф. Конечно, он все матчи отыграл на уколах. Где-то вроде успокоилось, сроки выдержали, но форсаж был.

Я не случайно сказал, что все хоккеисты, кто сегодня не играл, просто не могли выйти. А те, кто был на лавке и играл, многие из них тоже не могли выступать. Я не знаю точный его диагноз, но полагаю, что это рецидив. При этом не сильный рецидив. Думаю, что всё успокоится и вернётся на круги своя.

Понимаете, это плей-офф, где люди выступают без рук и ног. Не знаю, заметили вы или нет, но сегодня Кудрявцев играл на одной ноге. Потому так и есть. Куда деваться-то», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.