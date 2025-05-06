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Главный тренер «Трактора» оценил выход команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» оценил выход команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил выход команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина. Челябинская команда обошла московское «Динамо» в полуфинальной серии в пяти матчах.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

«У меня есть две мысли. Первая — о нашей команде, об игроках. Не раз говорил по ходу сезона и в плей-офф: у нас коллектив настоящих упорных и талантливых мужчин, стремящихся к победе, наш хороший регулярный сезон — результат их настроя. В плей-офф им ничего не давалось просто, ничего с неба не падало — нужно было идти и работать ради результата.

Во-вторых, хотел бы обратиться к нашим болельщикам, к тем, кто присутствовал на трибунах и поддерживает в Челябинске в целом. Мы очень благодарны за вашу поддержку и любовь, знаем, что в финале нам потребуется ещё больше поддержки, потому что наша цель — не просто выйти в финал, а победить», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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