Главный тренер «Трактора» оценил выход команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил выход команды в финал розыгрыша Кубка Гагарина. Челябинская команда обошла московское «Динамо» в полуфинальной серии в пяти матчах.

«У меня есть две мысли. Первая — о нашей команде, об игроках. Не раз говорил по ходу сезона и в плей-офф: у нас коллектив настоящих упорных и талантливых мужчин, стремящихся к победе, наш хороший регулярный сезон — результат их настроя. В плей-офф им ничего не давалось просто, ничего с неба не падало — нужно было идти и работать ради результата.

Во-вторых, хотел бы обратиться к нашим болельщикам, к тем, кто присутствовал на трибунах и поддерживает в Челябинске в целом. Мы очень благодарны за вашу поддержку и любовь, знаем, что в финале нам потребуется ещё больше поддержки, потому что наша цель — не просто выйти в финал, а победить», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.