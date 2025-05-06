Гру оценил вклад звена Кадейкина в проход «Трактором» московского «Динамо» в плей-офф КХЛ

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил вклад звена Александра Кадейкина в победе в серии с московским «Динамо» в плей-офф КХЛ.

– Что попросили делать команду перед третьим периодом? Показалось, что вы провели его достаточно целостно, несмотря на пропущенные шайбы, много контролировали шайбу, убивали время, активно шли в прессинг, не было ощущения, что вышли играть в откат…

– Мы начали третий период в меньшинстве, играли против одной из сильнейших спецбригад большинства в лиге – и пропустили гол. Понимали, что можем закончить серию сегодня, это создавало определённое давление, пропущенная шайба привела к ещё большему давлению, сам соперник начал давить на нас больше. Хочется, чтобы при работе с шайбой у нас было больше упорства, баланса, когда мы её контролировали. Со скамейки было видно, насколько тяжелая борьба шла на каждом куске льда. Нам просто непривычно вести в две шайбы, поэтому так получилось.

– Вы не трогали тройку Шабанов – Кадейкин – Дер-Аргучинцев несмотря на то, что любите тасовать звенья. Показалось, что Семён и Максим особенно много играли друг с другом в мелкий пас. Можете ли вы назвать их хоккеистами со схожей игровой ментальностью, которые идеально чувствуют друг друга?

— Говорил не раз, если мне нравится то ли иное звено, я не буду ничего менять. Александр Кадейкин провёл отличную серию. Именно их звено сделало много хорошего как в этом матче, так и в целом. На мой взгляд, они могут показать гораздо больше. Но это три боевитых игрока, которые хотят сражаться за победу.

– Есть ли у вас объяснение, что произошло с Артёмом Блажиевским? В предыдущих двух сериях это был человек, который забрасывал важные шайбы, блокировал много бросков, а сейчас у него неоправданные удаления, в эпизоде с третьей пропущенной шайбой он также не совсем удачно сыграл.

– Хоккей – игра ошибок. У Артёма было много хороших матчей в этом плей-офф, в некоторых вмешивались обстоятельства. Пропущенная шайба в прошлом матче случилась после потери, но Артём хотел заблокировать бросок, а шайба просто отрикошетила в ворота такое бывает. Сегодня мы решили играть в шесть защитников, чтобы больше дать времени поиграть нашему четвёртому звену, при этом наша защита противостояла очень хорошей команде, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.