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Президент США Трамп назвал Овечкина крепким орешком и отличным парнем

Президент США Трамп назвал Овечкина крепким орешком и отличным парнем
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Президент США Дональд Трамп назвал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина крепким орешком и хорошим парнем. Американский лидер сделал комплимент российскому хоккеисту на встрече с канадским премьером Марком Карни в Белом доме. Трамп привёл в пример канадского хоккеиста Уэйна Гретцки и восхитился его мастерством.

«Канада — очень особенное место для меня. Я знаю очень многих людей, которые живут в Канаде. В «Кэпиталз» есть очень, очень хороший хоккеист… большой, крепкий орешек, только что побил рекорд Гретцки, и он отличный парень», — заявил Трамп.

Напомним, Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в НХЛ, забросив свою 895-ю шайбу в матче с «Нью-Йорк Айлендерс». На данный момент на счету россиянина 897 голов в НХЛ.

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