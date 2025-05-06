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Канадский тренер «Трактора» рассказал, в чём он видит суть своей работы в профессии

Канадский тренер «Трактора» рассказал, в чём он видит суть своей работы в профессии
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, в чём он видит суть своей работы в профессии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

– 11 лет назад канадский тренер Майк Кинэн также проводил первый сезон в лиге, вывел «Металлург» в финале Кубка Гагарина и победил. Вы можете также войти в историю как первый иностранный тренер «Трактора», который не только вывел команду в финал, но и победил. Что вы чувствуете? Многие журналисты перед сезоном в вас не верили, а сейчас вы в очередной раз утёрли нос своим хейтерам.
– Суть моей работы состоит в том, чтобы помочь проявить команде лучшие качества. Как я и говорил, у нас коллектив настоящих мужчин. Пусть по сезону у нас всё шло ровно и хорошо, были моменты, когда у некоторых ребят не шло. Но в эти моменты другие проявляли себя, именно поэтому нам удался такой сезон. Без сомнений я рад играть в финале, но ещё больше рад как за нашу команду, так и за болельщиков.

Именно поэтому свою пресс-конференцию начал со слов для них. Прекрасно знаю, насколько наша команда хотела пробиться в финал, насколько болельщики любят нашу команду, как они хотели того же. С уверенностью могу сказать, что испытываю большое чувство гордости. В этот период сезона главные звёзды – команда, но горжусь вкладом, который сделали я, Борис Миронов, Рафаэль Рише, Максим Смельницкий, весь тренерский штаб и персонал», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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