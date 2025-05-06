Канадский тренер «Трактора» рассказал, в чём он видит суть своей работы в профессии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, в чём он видит суть своей работы в профессии.

– 11 лет назад канадский тренер Майк Кинэн также проводил первый сезон в лиге, вывел «Металлург» в финале Кубка Гагарина и победил. Вы можете также войти в историю как первый иностранный тренер «Трактора», который не только вывел команду в финал, но и победил. Что вы чувствуете? Многие журналисты перед сезоном в вас не верили, а сейчас вы в очередной раз утёрли нос своим хейтерам.

– Суть моей работы состоит в том, чтобы помочь проявить команде лучшие качества. Как я и говорил, у нас коллектив настоящих мужчин. Пусть по сезону у нас всё шло ровно и хорошо, были моменты, когда у некоторых ребят не шло. Но в эти моменты другие проявляли себя, именно поэтому нам удался такой сезон. Без сомнений я рад играть в финале, но ещё больше рад как за нашу команду, так и за болельщиков.

Именно поэтому свою пресс-конференцию начал со слов для них. Прекрасно знаю, насколько наша команда хотела пробиться в финал, насколько болельщики любят нашу команду, как они хотели того же. С уверенностью могу сказать, что испытываю большое чувство гордости. В этот период сезона главные звёзды – команда, но горжусь вкладом, который сделали я, Борис Миронов, Рафаэль Рише, Максим Смельницкий, весь тренерский штаб и персонал», — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.