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Бенуа Гру рассказал, что ответил своей сестре только спустя сутки после её сообщения

Бенуа Гру рассказал, что ответил своей сестре только спустя сутки после её сообщения
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что ответил своей сестре только спустя сутки после её сообщения.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

— Обычно вы после окончания серий даёте выходные команде. Сколько их будет у команды на этот раз?
— Два.

— Вы поблагодарили болельщиков. Наверное, они тоже благодарят вас. Такого количества домашних побед ещё не было. Восемь домашних побед подряд — повторение рекорда того самого Кинэна в чемпионский сезон…
— Давайте пока не будем об этом. В плей-офф я обычно о таком не говорю. Моя сестра вчера мне отправила мне сообщение, когда мы приземлились в Челябинске, с вопросом, буду ли я доволен своей командой завтра, но я ничего не ответил. Вообще ни с кем не разговаривал. Мой водитель спрашивал, будет ли у нас сегодня всё хорошо, но я попросил его сосредоточиться на дороге. Сейчас я сестре ответил, но она знает, что я просто был настолько сосредоточен, что не хотел вчера ни о чём говорить, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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