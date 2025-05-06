Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что ответил своей сестре только спустя сутки после её сообщения.

— Обычно вы после окончания серий даёте выходные команде. Сколько их будет у команды на этот раз?

— Два.

— Вы поблагодарили болельщиков. Наверное, они тоже благодарят вас. Такого количества домашних побед ещё не было. Восемь домашних побед подряд — повторение рекорда того самого Кинэна в чемпионский сезон…

— Давайте пока не будем об этом. В плей-офф я обычно о таком не говорю. Моя сестра вчера мне отправила мне сообщение, когда мы приземлились в Челябинске, с вопросом, буду ли я доволен своей командой завтра, но я ничего не ответил. Вообще ни с кем не разговаривал. Мой водитель спрашивал, будет ли у нас сегодня всё хорошо, но я попросил его сосредоточиться на дороге. Сейчас я сестре ответил, но она знает, что я просто был настолько сосредоточен, что не хотел вчера ни о чём говорить, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.