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Гру рассказал о своём диалоге с Робинсоном, после которого он изменил позицию игроку

Гру рассказал о своём диалоге с Робинсоном, после которого он изменил позицию игроку
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своём диалоге с нападающим Чарльзом Робинсоном, после которого он изменил позицию игроку.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

— Вы говорили перед сезоном, что не суеверны, но было в плей-офф всего три матча, когда не меняли состав. Все эти три встречи команда проиграла. Оставайтесь собой, не давайте застаиваться.
— Что ж, возможно, суеверия у меня и есть, но к этому они точно не относятся. Повторюсь, я меняю состав, когда мне что-то не нравится.

— По ходу серии четвёртое звено постоянно было в ротации. Часто команда переходила на игру в три звена. В этом матче четыре звена продержались до конца. Как думаете, вы нашли рецепт, каким должно быть четвёртое звено? Бадди Робинсон сегодня был в центре, что до этого делал очень редко, не очень хорошо играл сегодня на вбрасываниях. Будете ли вы ещё менять сочетания?
— Пусть мы прошли в финал, мы до сих пор ищем способы улучшить команду. Бадди Робинсон, Остап Сафин и Владимир Жарков отлично сыграли. Чисто теоретически, если у нас ничего не будет меняться, состав, который был сегодня, стоит ожидать и дальше. Бадди мы сегодня отправили в центр.

Работа центральных нападающих непроста, мы пробовали разные варианты, потом я обратился к Бадди и сказал, что в команде он нужен на этой позиции, тот ответил: «Тренер, я готов». Это именно то, что мы ждём от наших лидеров. Что касается вбрасываний, у меня нет статистики на руках. За пять минут до конца я поставил на вбрасывания Александра Кадейкина, потому что он хорошо на них работает, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.

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