Гру рассказал о своём диалоге с Робинсоном, после которого он изменил позицию игроку

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал о своём диалоге с нападающим Чарльзом Робинсоном, после которого он изменил позицию игроку.

— Вы говорили перед сезоном, что не суеверны, но было в плей-офф всего три матча, когда не меняли состав. Все эти три встречи команда проиграла. Оставайтесь собой, не давайте застаиваться.

— Что ж, возможно, суеверия у меня и есть, но к этому они точно не относятся. Повторюсь, я меняю состав, когда мне что-то не нравится.

— По ходу серии четвёртое звено постоянно было в ротации. Часто команда переходила на игру в три звена. В этом матче четыре звена продержались до конца. Как думаете, вы нашли рецепт, каким должно быть четвёртое звено? Бадди Робинсон сегодня был в центре, что до этого делал очень редко, не очень хорошо играл сегодня на вбрасываниях. Будете ли вы ещё менять сочетания?

— Пусть мы прошли в финал, мы до сих пор ищем способы улучшить команду. Бадди Робинсон, Остап Сафин и Владимир Жарков отлично сыграли. Чисто теоретически, если у нас ничего не будет меняться, состав, который был сегодня, стоит ожидать и дальше. Бадди мы сегодня отправили в центр.

Работа центральных нападающих непроста, мы пробовали разные варианты, потом я обратился к Бадди и сказал, что в команде он нужен на этой позиции, тот ответил: «Тренер, я готов». Это именно то, что мы ждём от наших лидеров. Что касается вбрасываний, у меня нет статистики на руках. За пять минут до конца я поставил на вбрасывания Александра Кадейкина, потому что он хорошо на них работает, — передаёт слова Гру корреспондент «Чемпионата» Тамара Харинская.