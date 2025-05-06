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«Много лидеров пробуют себя в НХЛ». Ротенберг о причинах поражения «России 25» от Беларуси

«Много лидеров пробуют себя в НХЛ». Ротенберг о причинах поражения «России 25» от Беларуси
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал поражение российской команды от Беларуси (1:3).

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

«Хочу поблагодарить болельщиков, были полные трибуны. Очень много детей, семьи на трибунах. Ребята это ценят. У нас в команде много изменений по ряду причин: много лидеров пробуют себя в НХЛ из сборной, которая выиграла Кубок Первого канала.

Много лидеров сейчас выступают в финале Кубка Гагарина, в МХЛ, в ВХЛ, это ребята, на которых мы рассчитывали. Поэтому мы вызвали много новых ребят. Даже из тех, кого мы вызвали, приехали не все, много травм. Это лидеры команды, в том числе Зыков, который был лучшим бомбардиром за три года матчей с Беларусью. А у сборной Беларуси состав не менялся за эти годы, они отрабатывали одним составом свои механизмы. Видим, нам чуть-чуть не хватает наших ребят», — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

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