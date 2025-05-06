Полтапов — о сборной Беларуси: их натаскали, играют вместе во время сезона

Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов оценил поражение от сборной Беларуси со счётом 1:3. Белорусская команда одержала третью победу кряду над российской сборной.

— Какая манера игры белорусов?

— Конечно, их натаскали, они приезжают все вместе, играют во время сезона.

— Что не хватило сегодня?

— Мне кажется, в те семь минут в большинстве нам надо было забивать свои голы и переламывать игру.

— Был ли результат ожидаемым?

— Ожидаемым результат, конечно, не назову. Соперник прибавил, они на протяжении всего сезона вместе, так что им чуть полегче, чем нам. Нам просто нужно реализовывать свои моменты, белорусы позволяют их создавать. Надо забивать своё.

— Не хватило эмоций после вчерашнего матча?

— Может, кстати, этот момент сыграл роль. Минск часто играет матчи бэк-ту-бэк. Возможно, им чуть полегче было, они были словно в своей воде, — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.