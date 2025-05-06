Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг эмоционально обратился к судьям по поводу травмы игрока российской сборной Прохора Полтапова в матче со сборной Беларуси (1:3).

«Хочу обратиться к судьям: несколько раз били Полтапова в этой серии. Все подумали, что его можно ломать, его и сломали. Да, это товарищеские матчи, все бьются в кровь. Несколько раз обращался к судейскому корпусу, но они ответили: «Нет-нет, это хоккей». Когда обе команды будут знать чёткую линию судейства, тогда не будет таких ситуаций. Ему вынесли ногу, есть подозрение на разрыв крестов. Для клуба и игрока — плохая новость. Если бы они правильно судили, такого бы не было. Он яркий игрок, много помогал, брал на себя во многих ситуаций.

Арбитры позволяют грубо действовать. У нас был хоккеист с сотрясением на «Кубке Первого канала», и он до сих пор себя не может найти, потому что сотрясение — это очень серьёзная травма. У нас было много таких ситуаций, и я много раз обращался к арбитрам, чтобы они дали чёткое понимание, которое будут знать обе команды. Здесь нет вопросов к сопернику, они играют так, как им позволяет судья. Рефери позволяет ломать руки и ноги хоккеистам сборной России, бить в голову.

Зачем они позволяют это? Какая у них ответственность за эти вещи? Никакая, ноль, делают, что хотят. Дали пять минут за удаление. Раньше, когда Прохора несколько раз били в эту ногу, он возвращался и выходил на уколах. Я прошу внести понятную линию игры для команд. Мы всегда с уважением относимся к сопернику, не переходим какие-то границы, мы просто хотим играть в честный хоккей. Наши ребята будут биться тем составом, который есть. Я благодарен каждому, кто приехал в расположение национальной команды после тяжёлого сезона в КХЛ. Ребята честно хотят победить в каждом матче. Это дорогого стоит», — передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.