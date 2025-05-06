Роман Ротенберг: матчи с Беларусью очень важные, но нам стало намного сложнее

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг оценил товарищеские матчи со сборными Беларуси и Казахстана в рамках майского тура российской сборной.

«Это очень важные матчи, но нам стало намного сложнее. Раньше был огромный выбор игроков: могли вызвать из КХЛ, МХЛ, ВХЛ. Сейчас другая ситуация — нам нужно искать резервы и развивать игроков. Кто-то пробует себя в НХЛ, выступает в полуфиналах МХЛ, КХЛ, ВХЛ. Нам нужно искать резервы. У нас многие лидерские позиции занимают легионеры, получают важные минуты.

Мы в этом году победили в Кубке Первого Канала, мы рады этому, это был самый важный турнир в сезоне для сборной. У нас есть ещё один матч в Минске, мы соберём силы и полетим только за победой. Слава богу, играем в хоккей, наши ребята будут биться в кровь.

Нужно поблагодарить клубы, которые дают нашим ребятам развиваться. Потому что мы видим феноменальный прогресс Ильина, Аймурзина, Абросимова. Эти ребята играют в очень интересный и умный хоккей. С ними интересно работать, и я благодарен каждому игроку сборной России. Также нужно смотреть графики матчей, потому что сезон очень тяжёлый: перелёты, ребята выступают каждый день. Мы не всегда успеваем совместно с организаторами выстраивать эти графики, потому что сосредоточены на работе в клубах», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.