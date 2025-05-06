Ротенберг: благодаря товарищеским матчам мы развиваем белорусов на всех уровнях

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Беларуси благодаря товарищеским матчам с российской сборной развивается на всех уровнях. Белорусская команда трижды подряд обыграла «Россию 25».

«Мы видим, как белорусы бьются и развиваются. Благодаря этим матчам мы их развиваем на всех уровнях. Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, то мы бы тоже прогресс получили. В будущем надеюсь, что сыграем с сильнейшими командами. Мы нашли интересные ходы в наших условиях. Мы благодарны белорусам и казахам, которые нам помогают, это развитие наших игроков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.