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Ротенберг: благодаря товарищеским матчам мы развиваем белорусов на всех уровнях

Ротенберг: благодаря товарищеским матчам мы развиваем белорусов на всех уровнях
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что национальная команда Беларуси благодаря товарищеским матчам с российской сборной развивается на всех уровнях. Белорусская команда трижды подряд обыграла «Россию 25».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

«Мы видим, как белорусы бьются и развиваются. Благодаря этим матчам мы их развиваем на всех уровнях. Если бы мы играли с Канадой 20-25 матчей, то мы бы тоже прогресс получили. В будущем надеюсь, что сыграем с сильнейшими командами. Мы нашли интересные ходы в наших условиях. Мы благодарны белорусам и казахам, которые нам помогают, это развитие наших игроков», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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