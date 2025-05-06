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Р. Ротенберг: уверен, что у Аймурзина очень серьёзное будущее в хоккее

Р. Ротенберг: уверен, что у Аймурзина очень серьёзное будущее в хоккее
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Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил игру нападающего Данила Аймурзина и заявил, что форварда ждёт большое будущее.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

«Я уверен, что у Аймурзина очень серьёзное будущее в хоккее. Дай бог, он будет развиваться и прогрессировать, и мы об этом парне ещё услышим. Есть распиаренные ребята, которых рекламируют агенты, о них пишут. Такие вчера передачи отдавал — через пять клюшек точно на партнёра, который смотрит в другую сторону, не видел эту передачу. Есть у парня культура паса, о которой всегда говорил Тарасов, наш великий тренер. Сборная открывает новые таланты и новые возможности, ребята выходят на новый уровень в сборной России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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