Р. Ротенберг: уверен, что у Аймурзина очень серьёзное будущее в хоккее

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг отметил игру нападающего Данила Аймурзина и заявил, что форварда ждёт большое будущее.

«Я уверен, что у Аймурзина очень серьёзное будущее в хоккее. Дай бог, он будет развиваться и прогрессировать, и мы об этом парне ещё услышим. Есть распиаренные ребята, которых рекламируют агенты, о них пишут. Такие вчера передачи отдавал — через пять клюшек точно на партнёра, который смотрит в другую сторону, не видел эту передачу. Есть у парня культура паса, о которой всегда говорил Тарасов, наш великий тренер. Сборная открывает новые таланты и новые возможности, ребята выходят на новый уровень в сборной России», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.