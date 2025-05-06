«Против них хочется играть в хороший хоккей». Фальковский — о 3-х победах белорусов подряд

Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский высказался о товарищеских матчах со сборной «Россия 25».

— Пинчук ещё два года назад сказал, что игры со сборной России помогут вам вырасти, это сейчас мы и видим?

— Главное — выполнять установку тренера. Вот и результат.

— О чём говорит тот факт, что выглядите более солиднее на льду? Дело в полученном опыте?

— Конечно, в сборной России — мастеровитые ребята. Нам против них хочется играть в хороший хоккей. Получается здорово. Есть один матч, дома, надо победить.

— Главная причина трёх побед подряд — системность вашей команды?

— Знаете, там много мастеров. Нам показывают видео, мы смотрим.

— Игроки российской сборной часто выделяют тот факт, что белорусы более сыграны по той причине, что много хоккеистов — из минского «Динамо».

— Слушайте, много ребят приезжают из других команд, перестраиваются, стараются. Получается, всё идёт по нашему плану.

— Что после вчерашнего матча сказал Квартальнов? Упустили большое преимущество?

— При счёте 7:3 такое недопустимо, хорошо, что победили. И сегодня хорошо провели матч.

— Такие матчи, как вчера, тоже нужны? Именно для болельщиков.

— Понятно, что идеальная встреча для болельщиков. Слишком много голов пропустили обе команды, но иногда такое бывает, — сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.