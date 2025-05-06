Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Против них хочется играть в хороший хоккей». Фальковский — о 3-х победах белорусов подряд

«Против них хочется играть в хороший хоккей». Фальковский — о 3-х победах белорусов подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский высказался о товарищеских матчах со сборной «Россия 25».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

— Пинчук ещё два года назад сказал, что игры со сборной России помогут вам вырасти, это сейчас мы и видим?
— Главное — выполнять установку тренера. Вот и результат.

— О чём говорит тот факт, что выглядите более солиднее на льду? Дело в полученном опыте?
— Конечно, в сборной России — мастеровитые ребята. Нам против них хочется играть в хороший хоккей. Получается здорово. Есть один матч, дома, надо победить.

— Главная причина трёх побед подряд — системность вашей команды?
— Знаете, там много мастеров. Нам показывают видео, мы смотрим.

— Игроки российской сборной часто выделяют тот факт, что белорусы более сыграны по той причине, что много хоккеистов — из минского «Динамо».
— Слушайте, много ребят приезжают из других команд, перестраиваются, стараются. Получается, всё идёт по нашему плану.

— Что после вчерашнего матча сказал Квартальнов? Упустили большое преимущество?
— При счёте 7:3 такое недопустимо, хорошо, что победили. И сегодня хорошо провели матч.

— Такие матчи, как вчера, тоже нужны? Именно для болельщиков.
— Понятно, что идеальная встреча для болельщиков. Слишком много голов пропустили обе команды, но иногда такое бывает, — сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
«Россия 25» опять проиграла Беларуси. Пинчук приговорил команду Ротенберга хет-триком
«Россия 25» опять проиграла Беларуси. Пинчук приговорил команду Ротенберга хет-триком
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android