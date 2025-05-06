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«Понятно, что не международный турнир». Фальковский — о настрое на матчи с «Россия 25»

«Понятно, что не международный турнир». Фальковский — о настрое на матчи с «Россия 25»
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Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский рассказал о настрое на товарищеские матчи со сборной «Россия 25». Белорусская сборная одержала три победы кряду над российской командой и досрочно стала победителем турнира «Тур Сборных».

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Россия 25
Окончен
1 : 3
Беларусь
0:1 Пинчук (Бориков, Воронов) – 11:26 (5x5)     0:2 Пинчук (Бориков) – 31:24 (5x5)     1:2 Воробьёв (Плотников) – 32:32 (5x5)     1:3 Пинчук (Липский) – 41:01 (5x5)    

— Как дело обстоит с настроем на такие игры?
— Понятно, что не международный турнир. Но, когда выходишь играть против сборной России, хочется провести всё на высшем классе. Отличная возможность для молодых ребят себя показать, — сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Заключительный товарищеский матч межу сборными состоится 9 мая в Минске.

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