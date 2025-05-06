«Понятно, что не международный турнир». Фальковский — о настрое на матчи с «Россия 25»

Защитник сборной Беларуси Степан Фальковский рассказал о настрое на товарищеские матчи со сборной «Россия 25». Белорусская сборная одержала три победы кряду над российской командой и досрочно стала победителем турнира «Тур Сборных».

— Как дело обстоит с настроем на такие игры?

— Понятно, что не международный турнир. Но, когда выходишь играть против сборной России, хочется провести всё на высшем классе. Отличная возможность для молодых ребят себя показать, — сказал Фальковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Заключительный товарищеский матч межу сборными состоится 9 мая в Минске.