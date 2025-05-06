Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг завершил карьеру в НХЛ из-за травмы лодыжки

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что защитник Тори Крюг больше не будет играть в НХЛ. 34-летний игрок обороны пропустил весь сезон-2024/2025 из-за последствий операции по устранению предартритных изменений в левой лодыжке. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее в его игровой карьере.

В последний раз Крюг принимал участие в матче НХЛ 10 апреля 2024 года, когда он забил победный гол во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

В сезоне-2023/2024 33-летний защитник сыграл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр регулярного сезона, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.