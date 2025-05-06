Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг завершил карьеру в НХЛ из-за травмы лодыжки

Защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг завершил карьеру в НХЛ из-за травмы лодыжки
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг объявил, что защитник Тори Крюг больше не будет играть в НХЛ. 34-летний игрок обороны пропустил весь сезон-2024/2025 из-за последствий операции по устранению предартритных изменений в левой лодыжке. Травма является совокупным результатом перелома кости, полученного ранее в его игровой карьере.

В последний раз Крюг принимал участие в матче НХЛ 10 апреля 2024 года, когда он забил победный гол во встрече с «Чикаго Блэкхоукс» (5:2).

В сезоне-2023/2024 33-летний защитник сыграл 77 матчей регулярного чемпионата, набрав 39 (4+35) очков и 32 минуты штрафа. Всего за карьеру Крюг провёл 778 игр регулярного сезона, включая выступления за «Бостон» и «Сент-Луис», набрав в общей сложности 483 (89+394) очка и 374 минуты штрафа.

Материалы по теме
Ведущий защитник «Сент-Луиса» Тори Крюг пропустит весь следующий сезон НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android