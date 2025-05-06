Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 6 мая 2025 года

Сегодня, 6 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».