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Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 6 мая 2025 года

Результаты матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 6 мая 2025 года
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Сегодня, 6 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл пятый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду московское «Динамо». Встреча завершилась победой челябинской команды со счётом 4:3. «Трактор» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
06 мая 2025, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Ожиганов, Ильенко) – 13:30 (5x5)     1:1 Глотов (Ткачёв) – 24:08 (5x5)     2:1 Шабанов (Коромыслов) – 29:25 (5x5)     3:1 Коростелёв – 33:12 (5x5)     3:2 Менелл (Гусев) – 40:20 (5x4)     3:3 Швец-Роговой (Ожиганов) – 55:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Дер-Аргучинцев) – 58:32 (5x5)    

Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел владивостокский «Адмирал» (4-2) и минское «Динамо» (4-1). Московское «Динамо» было сильнее СКА (4-2) и казанского «Ак Барса» (4-2).

Соперником «Трактора» по финальной серии будет ярославский «Локомотив».

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