Результаты матчей 1/2 финала плей-офф МХЛ на 6 мая 2025 года
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Сегодня, 6 мая, в Нижнем Новгороде на стадионе имени Виктора Коноваленко прошёл шестой матч серии 1/2 финала Кубка Харламова — 2025, в котором местная «Чайка» принимала «Спартак». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Таким образом, счёт в серии стал 4-2 в пользу «Спартака», который вышел в финал. Соперником «Спартака» по финальной серии стал «СКА-1946».
OLIMPBET МХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
06 мая 2025, вторник. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
МХК Спартак
Москва
1:0 Мельников – 12:39 (5x5) 1:1 Ракчеев (Перелыгин) – 18:09 (5x5) 1:2 Храпов (Ковалишин) – 39:22 (5x5) 1:3 Тарасенко – 42:34 (5x5) 2:3 Чесноков (Свищёв) – 48:43 (5x5)
В полуфинале плей-офф МХЛ «СКА-1946» обыграл «Омских Ястребов» в серии из шести матчей. Первая игра финальной серии состоится 12 мая в Москве.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946», одержавший победу над «Локо» и во второй раз ставший обладателем главного трофея МХЛ.
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