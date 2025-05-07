Александр Овечкин повторил достижение Павла Дацюка в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». На момент написания новости идёт второй период, счёт 1:0 в пользу хозяев.

Таким образом, Овечкин проводит свой 157-й матч в карьере в Кубке Стэнли и догнал экс-игрока «Детройт Ред Уингз» Павла Дацюка (157) по этому показателю.

Среди российских хоккеистов лидером по числу матчей в плей-офф НХЛ остаётся бывший нападающий Сергей Фёдоров — он провёл 183 игры. Вторую позицию занимает форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин с 177 матчами. Замыкает тройку лучших экс-защитник «Даллас Старз» Сергей Зубов, на его счету 164 встречи в рамках розыгрыша Кубка Стэнли.

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