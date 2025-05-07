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39-летний Овечкин обошёл двух игроков и вышел на 84-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ

39-летний Овечкин обошёл двух игроков и вышел на 84-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ
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Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в первой встрече второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который в данный момент продолжается на арене «Кэпитал Уан-Арена» в столице США. По состоянию на третий период гости уступают хозяевам с минимальным счётом 0:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
1 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42    

Для 39-летнего капитана «Кэпиталз» эта игра стала 157-й в плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошёл Джеффа Кортнелла и Брукса Орпика и поднялся на 84-е место.

По количеству матчей в Кубке Стэнли Овечкин сравнялся с Бобом Нюстрёмом, Горди Хоу и Павлом Дацюком.

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