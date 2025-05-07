39-летний Овечкин обошёл двух игроков и вышел на 84-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в первой встрече второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, который в данный момент продолжается на арене «Кэпитал Уан-Арена» в столице США. По состоянию на третий период гости уступают хозяевам с минимальным счётом 0:1.

Для 39-летнего капитана «Кэпиталз» эта игра стала 157-й в плей-офф за карьеру. По этому показателю он обошёл Джеффа Кортнелла и Брукса Орпика и поднялся на 84-е место.

По количеству матчей в Кубке Стэнли Овечкин сравнялся с Бобом Нюстрёмом, Горди Хоу и Павлом Дацюком.

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