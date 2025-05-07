«Вашингтон» проиграл «Каролине» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Овечкин без очков

Сегодня, в ночь с 6 на 7 мая, завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей голами отметились канадский форвард Логан Стэнковен и американский защитник Джейккоб Славин. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающий Андрей Свечников очков не набрал. Вратарь Пётр Кочетков участия в матче не принимал.
У хозяев единственную шайбу забросил Алексей Протас. Звёздный капитан столичной команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Защитник Александр Алексеев завершил встречу с показателем полезности «-1».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «ураганов». Следующий матч пройдёт также в Вашингтоне 9 мая.
Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ: