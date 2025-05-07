Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон Кэпиталз — Каролина Харрикейнз, результат матча 7 мая 2025, счёт 1:2 ОТ, первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ

«Вашингтон» проиграл «Каролине» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Овечкин без очков
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, в ночь с 6 на 7 мая, завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в столице США Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42     1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06    

В составе победителей голами отметились канадский форвард Логан Стэнковен и американский защитник Джейккоб Славин. Российский защитник Дмитрий Орлов отметился результативной передачей. Нападающий Андрей Свечников очков не набрал. Вратарь Пётр Кочетков участия в матче не принимал.

У хозяев единственную шайбу забросил Алексей Протас. Звёздный капитан столичной команды Александр Овечкин результативными действиями не отметился. Защитник Александр Алексеев завершил встречу с показателем полезности «-1».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «ураганов». Следующий матч пройдёт также в Вашингтоне 9 мая.

Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ
Материалы по теме
39-летний Овечкин обошёл двух игроков и вышел на 84-е место по числу матчей в плей-офф НХЛ

Главные «камбэки» в истории плей-офф НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android