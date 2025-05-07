Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» более чем в два раза уступил «Каролине» по броскам в первой игре 1/4 финала Кубка Стэнли, плей-офф НХЛ

«Вашингтон» более чем в два раза уступил «Каролине» по броскам в первой игре 1/4 финала КС
Аудио-версия:
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» в два с лишним раза уступил «Каролине Харрикейнз» по количеству бросков в створ ворот в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT), который завершился в ночь с 6 на 7 мая мск. На домашнем льду вашингтонской «Кэпитал Уан Арены» «столичные» бросили по воротам соперника 14 раз, допустив 33 броска в створ от игроков «Харрикейнз».

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42     1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06    

При этом «Вашингтон» проиграл по броскам все три периода матча и дополнительное время (5:12, 6:8, 3:11, 0:2). В овертайме, который продлился три минуты и шесть секунд, хозяева площадки не нанесли ни одного броска в створ.

Второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина» пройдёт также на льду «Кэпиталз» в ночь с 8 на 9 мая мск.

Плей-офф НХЛ. Календарь
Плей-офф НХЛ. Турнирная сетка
Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в первом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Овечкин без очков

Видео: Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android