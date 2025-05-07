«Вашингтон» более чем в два раза уступил «Каролине» по броскам в первой игре 1/4 финала КС

«Вашингтон Кэпиталз» в два с лишним раза уступил «Каролине Харрикейнз» по количеству бросков в створ ворот в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT), который завершился в ночь с 6 на 7 мая мск. На домашнем льду вашингтонской «Кэпитал Уан Арены» «столичные» бросили по воротам соперника 14 раз, допустив 33 броска в створ от игроков «Харрикейнз».

При этом «Вашингтон» проиграл по броскам все три периода матча и дополнительное время (5:12, 6:8, 3:11, 0:2). В овертайме, который продлился три минуты и шесть секунд, хозяева площадки не нанесли ни одного броска в створ.

Второй матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Каролина» пройдёт также на льду «Кэпиталз» в ночь с 8 на 9 мая мск.

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