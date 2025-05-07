Джек Айкел установил достижение игроков «Вегаса», ранее не покорявшееся никому в истории

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел отличился результативной передачей в первом периоде первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который в эти минуты продолжается на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, тем самым установив уникальное для игроков своего клуба достижение.

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев льда. Таким образом, 28-летний Айкел набрал 100 (29+71) очков в текущем сезоне с учётом и регулярного чемпионата, и Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым игроком в истории «Голден Найтс», набравшим подобное количество очков с учётом регулярки и плей-офф.

Счёт в серии с канадским «Эдмонтоном» пока не открыт. Сегодняшний матч выведет одну из команд вперёд.

Лучший снайпер в истории НХЛ: