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Джек Айкел установил достижение игроков «Вегаса», ранее не покорявшееся никому в истории

Джек Айкел установил достижение игроков «Вегаса», ранее не покорявшееся никому в истории
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел отличился результативной передачей в первом периоде первого матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз», который в эти минуты продолжается на арене «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе, тем самым установив уникальное для игроков своего клуба достижение.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57    

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев льда. Таким образом, 28-летний Айкел набрал 100 (29+71) очков в текущем сезоне с учётом и регулярного чемпионата, и Кубка Стэнли. Как сообщает пресс-служба НХЛ, он стал первым игроком в истории «Голден Найтс», набравшим подобное количество очков с учётом регулярки и плей-офф.

Счёт в серии с канадским «Эдмонтоном» пока не открыт. Сегодняшний матч выведет одну из команд вперёд.

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