Алексей Протас прокомментировал поражение «Вашингтона» в первом матче серии с «Каролиной»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о поражении своей команды в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который завершился со счётом 1:2 по итогам овертайма.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53 1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42 1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06
«То, как мы играли сегодня, было недостаточно хорошо для победы. Соперник действовал агрессивнее нас во всём. Нам нужно быть лучше в четверг. Мы знаем, что против этой команды тяжело играть. Сегодня мы были недостаточно хороши в своей зоне. Все были в одинаковых условиях. Не может быть оправданий, нам надо быть лучше», — приводит слова Протаса пресс-служба столичной команды.
Счёт в серии 1-0 в пользу «Харрикейнз». Вторая игра стартует 9 мая. Начало — в 2:00 мск.
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