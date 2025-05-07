Алексей Протас прокомментировал поражение «Вашингтона» в первом матче серии с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о поражении своей команды в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который завершился со счётом 1:2 по итогам овертайма.

«То, как мы играли сегодня, было недостаточно хорошо для победы. Соперник действовал агрессивнее нас во всём. Нам нужно быть лучше в четверг. Мы знаем, что против этой команды тяжело играть. Сегодня мы были недостаточно хороши в своей зоне. Все были в одинаковых условиях. Не может быть оправданий, нам надо быть лучше», — приводит слова Протаса пресс-служба столичной команды.

Счёт в серии 1-0 в пользу «Харрикейнз». Вторая игра стартует 9 мая. Начало — в 2:00 мск.

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