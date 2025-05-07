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Спенсер Карбери объяснил поражение «Вашингтона» в первом матче серии с «Каролиной»

Спенсер Карбери объяснил поражение «Вашингтона» в первом матче серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о поражении своей команды в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз», который завершился в овертайме со счётом 1:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42     1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06    

«Да, я именно этого и ожидал от «Каролины». Думал, что мы сыграем гораздо лучше. Нам нужно быть лучше в следующем матче. Согласен, что сегодня нас как будто выключили.

Мы поговорим, что нам нужно изменить перед следующим матчем. Есть много нюансов, нужно над ними поработать. Надо дать игрокам конкретный план и поработать. Мы были недостаточно хороши, точка, — приводит слова Карбери пресс-служба столичной команды.

Счёт в серии 1-0 в пользу «ураганов». Вторая игра состоится также в столице США 9 мая.

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