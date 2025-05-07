Алексей Протас прокомментировал свой гол в проигранном «Вашингтоном» матче Кубка Стэнли

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своей заброшенной шайбе в ворота «Каролины Харрикейнз» в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT).

«Мой гол? Я чувствовал, что игра идёт не в нашу пользу. Нам нужен был хороший бросок. Я нашёл хорошое место. К счастью, попал в ворота. Но я бы лучше одержал победу. Это только первая игра, будет длинная серия. Этот результат разочаровывает, но мы станем лучше, это хорошая новость», — приводит слова Протаса пресс-служба «Вашингтона».

Алексей Протас открыл счёт на 24-й минуте домашнего матча с «Каролиной». В третьем периоде «Харрикейнз» сравняли счёт и вырвали победу в овертайме.

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