Дуэт Макдэвид — Драйзайтль вышел на 2-е место по одному показателю в истории Кубка Стэнли

Дуэт хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» — немецкий форвард Леон Драйзайтль и канадский нападающий Коннор Макдэвид — стал участником одной и той же голевой комбинации в плей-офф Национальной хоккейной лиги в 27-й раз в роли ассистентов. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
На момент написания новости идёт третий период встречи 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе. Счёт — 3:2 в пользу гостей.
Макдэвид и Драйзайтль стали ассистентами на шайбу американского нападающего Кори Перри во втором периоде первой игры с «Вегасом». Таким образом, дуэт из «Ойлерз» вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с другой парой Никита Кучеров и Виктор Хедман (27) из «Тампа-Бэй Лайтнинг».
Единственными другими дуэтами, отметившимися большим количеством ассистентских участий в совместных голевых комбинациях в Кубке Стэнли, являются Яри Курри и Уэйн Гретцки (37).
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