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Дуэт Макдэвид — Драйзайтль вышел на 2-е место по одному показателю в истории Кубка Стэнли

Дуэт Макдэвид — Драйзайтль вышел на 2-е место по одному показателю в истории Кубка Стэнли
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Дуэт хоккеистов «Эдмонтон Ойлерз» — немецкий форвард Леон Драйзайтль и канадский нападающий Коннор Макдэвид — стал участником одной и той же голевой комбинации в плей-офф Национальной хоккейной лиги в 27-й раз в роли ассистентов. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

На момент написания новости идёт третий период встречи 1/4 финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» в Парадайсе. Счёт — 3:2 в пользу гостей.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

Макдэвид и Драйзайтль стали ассистентами на шайбу американского нападающего Кори Перри во втором периоде первой игры с «Вегасом». Таким образом, дуэт из «Ойлерз» вышел на второе место по этому показателю, сравнявшись с другой парой Никита Кучеров и Виктор Хедман (27) из «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Единственными другими дуэтами, отметившимися большим количеством ассистентских участий в совместных голевых комбинациях в Кубке Стэнли, являются Яри Курри и Уэйн Гретцки (37).

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