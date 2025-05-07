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Протас объяснил, как «Вашингтон» может переиграть «Каролину» в серии Кубка Стэнли

Протас объяснил, как «Вашингтон» может переиграть «Каролину» в серии Кубка Стэнли
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Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас ответил на вопрос о том, как «столичным» переиграть «Каролину Харрикейнз», после поражения в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42     1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06    

«Как переиграть «Каролину»? Реализовывать прорывы из своей зоны. Начать надо с этого. Держать всю их пятёрку вдалеке от ворот. Мы делали такое против многих хороших команд в регулярном чемпионате», — приводит слова Протаса пресс-служба «Вашингтона».

В сезоне-2024/2025 «Вашингтон» и «Каролина» провели пять очных матчей. В трёх случаях победы остались за «Харрикейнз (одна — в овертайме), две встречи завершились в пользу „Кэпиталз“ (одна — по буллитам).

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