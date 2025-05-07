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Вегас Голден Найтс — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 7 мая 2025, счёт 2:4, первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ Кубка Стэнли

«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил в гостях «Вегас» в первом матче серии Кубка Стэнли
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Сегодня, в ночь с 6 на 7 мая, завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

В составе победителей голами отличились Кори Перри, Леон Драйзайтль (1+1), Зак Хайман и Коннор Браун. У звезды команды Коннора Макдэвида две голевые передачи. Российский форвард Василий Подколзин остался без очков.

У хозяев дублем отметился Марк Стоун. Лидер «Голден Найтс» Джек Айкел отдел одну результативную передачу. Форрвард Иван Барбашёв завершил встречу без результативных действий. Ещё один россиянин Павел Дорофеев участия в матче не принимал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт также в Парадайсе 9 мая.

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