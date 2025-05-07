«Эдмонтон» отыгрался с 0:2 и победил в гостях «Вегас» в первом матче серии Кубка Стэнли

Сегодня, в ночь с 6 на 7 мая, завершился первый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла в американском Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась волевой победой гостей со счётом 4:2.
В составе победителей голами отличились Кори Перри, Леон Драйзайтль (1+1), Зак Хайман и Коннор Браун. У звезды команды Коннора Макдэвида две голевые передачи. Российский форвард Василий Подколзин остался без очков.
У хозяев дублем отметился Марк Стоун. Лидер «Голден Найтс» Джек Айкел отдел одну результативную передачу. Форрвард Иван Барбашёв завершил встречу без результативных действий. Ещё один россиянин Павел Дорофеев участия в матче не принимал.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу «Ойлерз». Следующий матч пройдёт также в Парадайсе 9 мая.
Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: