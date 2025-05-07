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Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком, набравшим 90 ассистов в истории Кубка Стэнли

Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком, набравшим 90 ассистов в истории Кубка Стэнли
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, отличившийся двумя ассистами в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:2), стал вторым самым быстрым хоккеистом, набравшим 90 и более голевых передач в истории Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

Таким образом, в активе канадского форварда сейчас 39 голов и 91 результативная передача в 81 игре плей-офф НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 90 ассистов достиг лишь один хоккеист — легендарный Уэйн Гретцки. На данное достижение ему потребовалось всего 63 игры.

Также всего трое в истории НХЛ сделали 90 голевых передач менее чем за 100 игр. Это Гретцки, Макдэвид и ещё одна легенда североамериканской лиги — Марио Лемье (97).

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