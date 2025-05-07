Макдэвид стал вторым самым быстрым игроком, набравшим 90 ассистов в истории Кубка Стэнли

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, отличившийся двумя ассистами в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:2), стал вторым самым быстрым хоккеистом, набравшим 90 и более голевых передач в истории Кубка Стэнли. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Таким образом, в активе канадского форварда сейчас 39 голов и 91 результативная передача в 81 игре плей-офф НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 90 ассистов достиг лишь один хоккеист — легендарный Уэйн Гретцки. На данное достижение ему потребовалось всего 63 игры.

Также всего трое в истории НХЛ сделали 90 голевых передач менее чем за 100 игр. Это Гретцки, Макдэвид и ещё одна легенда североамериканской лиги — Марио Лемье (97).

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