Инсайдер НХЛ высказался о будущем Артемия Панарина в «Рейнджерс»

Инсайдер НХЛ Дэвид Паньотта высказался о будущем российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«В последние дни я слышал несколько интересных слухов вокруг Артемия Панарина. У него остался год контракта с «Рейнджерс». Руководству предстоит решить, хочет ли оно пойти дальше с этим же составом, или же — если удастся обменять Панарина — получить большую компенсацию взамен и использовать освободившееся место под потолком, чтобы обновить этот состав. Не знаю, пойдут ли они таким путём — возможно, даже слишком рано говорить об этом сейчас. Но я уверен, что мы услышим много интересного о том, как «Рейнджерс» собираются перезагрузиться перед следующим сезоном», — цитирует Паньотту The Fourth Period.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 80 встречах, в которых записал в свой актив 37 голов и 52 результативные передачи при коэффициенте полезности «-9». За команду из Нью-Йорка Артемий выступает с сезона-2019/2020.

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» финишировали на 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 85 очков. Команда не вышла плей-офф. После провала в регулярке клуб из Нью-Йорка отправил в отставку главного тренера Питера Лавиолетта. На данный момент место тренера в «Рейнджерс» занимает Майк Салливан.

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