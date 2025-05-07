Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 7 мая 2025 года

7 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 7 мая:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1:2 ОТ.

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:4.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 0-1;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 1-0;

«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 0-1;

«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 0-0.