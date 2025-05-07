Строум — о поражении «Вашингтона» от «Каролины»: мы играли недостаточно хорошо
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Дилан Строум прокомментировал поражение в первом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2 ОТ).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53 1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42 1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06
«Мы играли недостаточно хорошо с самого начала. Нужно стать лучше в следующем матче. Нам нужно обсудить некоторые вещи и разобраться, что пошло не так. Они давили на нас на всех участках льда, нам нужно найти способ справиться с этим. Сегодня мы не смогли навязать свой стиль, дали «Каролине» диктовать свою игру. В первом большинстве мы выглядели неплохо, но были недостаточно хороши в равных составах. Думаю, мы справимся с их давлением и сыграем лучше в следующем матче», — цитирует Строума пресс-служба клуба.
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