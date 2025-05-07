«Нужно забрать хотя бы один матч дома». Уилсон — о серии «Вашингтона» с «Каролиной»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон оценил поражение в первом матче серии с «Каролиной Харрикейнз» (1:2 ОТ). Второй матч серии пройдёт в ночь на 9 мая.

«Мы кое-что изменим, посмотрим видео. Сегодня мы были недостаточно хороши большую часть времени. Постараемся сделать выводы и использовать их в следующей игре. Пару раз мы неплохо взламывали их оборону, но не удалось реализовать это. Хорошая реализация позволит нам больше контролировать игру и забивать чаще.

У нашей команды достаточно опыта. Прошла только одна игра. Не думаю, что кто-то ждал, что в плей-офф будет только ровный взлёт. Будут взлёты и падения. Следующая игра самая важная. С их агрессивным стилем будут моменты, когда шайба будет сходить у них с крюков, когда их можно будет поймать на этом. Сегодня мы этого не сделали, но в следующий раз нам нужно быть лучше. Внести изменения в план, играть умнее и наказывать за лишнюю агрессивность. Нужно забрать хотя бы один матч дома», — цитирует Уилсона пресс-служба клуба.