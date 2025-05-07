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«Вашингтон» установил антирекорд XXI века в НХЛ по числу бросков в домашнем матче плей-офф

«Вашингтон» установил антирекорд XXI века в НХЛ по числу бросков в домашнем матче плей-офф
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«Вашингтон Кэпиталз» в два с лишним раза уступил «Каролине Харрикейнз» по количеству бросков в створ ворот в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT). На домашнем льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» «столичные» бросили по воротам соперника 14 раз, допустив 33 броска в створ от игроков «Харрикейнз». «Вашингтон» стал второй командой в истории НХЛ по наименьшему числу бросков в основное время домашнего матча плей-офф, который перешёл в овертайм. Это худший результат в XXI веке.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53     1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42     1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06    

Лишь «Чикаго Блэкхоукс» нанёс меньше бросков по воротам в основное время домашнего матча плей-офф, который перешёл в овертайм. В 1978 году «Чикаго» нанёс лишь 12 бросков по воротам «Бостона».

Также по 14 бросков в основное время домашнего матча плей-офф нанесли «Чикаго» (1995 год) и «Питтсбург» (1999 год). По 15 бросков в подобных матчах на счету «Сент-Луиса» (1968 год) и «Ванкувера» (2009 год).

Отметим, что в овертайме «Кэпиталз» не нанесли ни одного броска по воротам «Каролины».

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