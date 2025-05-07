«Вашингтон» установил антирекорд XXI века в НХЛ по числу бросков в домашнем матче плей-офф

«Вашингтон Кэпиталз» в два с лишним раза уступил «Каролине Харрикейнз» по количеству бросков в створ ворот в первом матче серии 1/4 финала плей-офф НХЛ (1:2 OT). На домашнем льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены» «столичные» бросили по воротам соперника 14 раз, допустив 33 броска в створ от игроков «Харрикейнз». «Вашингтон» стал второй командой в истории НХЛ по наименьшему числу бросков в основное время домашнего матча плей-офф, который перешёл в овертайм. Это худший результат в XXI веке.

Лишь «Чикаго Блэкхоукс» нанёс меньше бросков по воротам в основное время домашнего матча плей-офф, который перешёл в овертайм. В 1978 году «Чикаго» нанёс лишь 12 бросков по воротам «Бостона».

Также по 14 бросков в основное время домашнего матча плей-офф нанесли «Чикаго» (1995 год) и «Питтсбург» (1999 год). По 15 бросков в подобных матчах на счету «Сент-Луиса» (1968 год) и «Ванкувера» (2009 год).

Отметим, что в овертайме «Кэпиталз» не нанесли ни одного броска по воротам «Каролины».