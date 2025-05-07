Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами

Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя ассистами в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:2). В текущем плей-офф на счету канадского форварда 11 передач в семи матчах. Коннор показал четвёртый результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

Макдэвид четвёртый плей-офф подряд набирает не менее 10 результативных передач. Чаще него это делали лишь три игрока в истории лиги: Марк Мессье (5), Яри Курри (6) и Уэйн Гретцки (7).

В активе Макдэвида сейчас 39 голов и 91 результативная передача в 81 игре плей-офф НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 90 ассистов достиг лишь один хоккеист — легендарный Уэйн Гретцки. На данное достижение ему потребовалось всего 63 игры.

Материалы по теме
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android