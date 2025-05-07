Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя ассистами в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:2). В текущем плей-офф на счету канадского форварда 11 передач в семи матчах. Коннор показал четвёртый результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами.

Макдэвид четвёртый плей-офф подряд набирает не менее 10 результативных передач. Чаще него это делали лишь три игрока в истории лиги: Марк Мессье (5), Яри Курри (6) и Уэйн Гретцки (7).

В активе Макдэвида сейчас 39 голов и 91 результативная передача в 81 игре плей-офф НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 90 ассистов достиг лишь один хоккеист — легендарный Уэйн Гретцки. На данное достижение ему потребовалось всего 63 игры.