Макдэвид показал 4-й результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился двумя ассистами в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:2). В текущем плей-офф на счету канадского форварда 11 передач в семи матчах. Коннор показал четвёртый результат в истории НХЛ по числу плей-офф подряд с 10+ передачами.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp) 2:0 Стоун (Айкел) – 09:03 2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26 2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57 2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58 2:4 Браун (Бушар) – 58:14
Макдэвид четвёртый плей-офф подряд набирает не менее 10 результативных передач. Чаще него это делали лишь три игрока в истории лиги: Марк Мессье (5), Яри Курри (6) и Уэйн Гретцки (7).
В активе Макдэвида сейчас 39 голов и 91 результативная передача в 81 игре плей-офф НХЛ. Быстрее Макдэвида отметки в 90 ассистов достиг лишь один хоккеист — легендарный Уэйн Гретцки. На данное достижение ему потребовалось всего 63 игры.
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