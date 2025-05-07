«Эдмонтон» — первая команда в истории НХЛ, одержавшая пять подряд волевых побед в плей-офф
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«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу со счётом 4:2, уступая в середине первого периода 0:2. Эта победа стала пятой подряд волевой для канадской команды. «Эдмонтон Ойлерз» — первая команда в истории лиги, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp) 2:0 Стоун (Айкел) – 09:03 2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26 2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57 2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58 2:4 Браун (Бушар) – 58:14
«Нефтяники» переиграли соперника со счётом 17:6 в третьих периодах матчей плей-офф. «Ойлерз» одержали четыре подряд волевые победы в предыдущей серии с «Лос-Анджелес Кингз». Примечательно, что две первые игры серии выиграли «короли».
Второй матч серии с «Вегасом» пройдёт в ночь на 9 мая на домашней площадке «Голден Найтс».
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