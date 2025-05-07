«Эдмонтон» — первая команда в истории НХЛ, одержавшая пять подряд волевых побед в плей-офф

«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу со счётом 4:2, уступая в середине первого периода 0:2. Эта победа стала пятой подряд волевой для канадской команды. «Эдмонтон Ойлерз» — первая команда в истории лиги, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.

«Нефтяники» переиграли соперника со счётом 17:6 в третьих периодах матчей плей-офф. «Ойлерз» одержали четыре подряд волевые победы в предыдущей серии с «Лос-Анджелес Кингз». Примечательно, что две первые игры серии выиграли «короли».

Второй матч серии с «Вегасом» пройдёт в ночь на 9 мая на домашней площадке «Голден Найтс».