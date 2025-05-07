Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Эдмонтон» — первая команда в истории НХЛ, одержавшая пять подряд волевых побед в плей-офф

«Эдмонтон» — первая команда в истории НХЛ, одержавшая пять подряд волевых побед в плей-офф
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу со счётом 4:2, уступая в середине первого периода 0:2. Эта победа стала пятой подряд волевой для канадской команды. «Эдмонтон Ойлерз» — первая команда в истории лиги, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

«Нефтяники» переиграли соперника со счётом 17:6 в третьих периодах матчей плей-офф. «Ойлерз» одержали четыре подряд волевые победы в предыдущей серии с «Лос-Анджелес Кингз». Примечательно, что две первые игры серии выиграли «короли».

Второй матч серии с «Вегасом» пройдёт в ночь на 9 мая на домашней площадке «Голден Найтс».

Материалы по теме
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»
«Вегас», что это было? Шли к победе, а потом взяли и отдали её «Эдмонтону»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android