«Мне понравилось, как мы играли». Бриндамор — о победе «Каролины» над «Вашингтоном»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ). «Ураганы» уступали со счётом 0:1 до середины третьего периода.

«Я думаю, что наши ребята играли жёстко каждую смену, с самого начала игры. Мне понравилось, как мы играли. Очевидно, мы уступали в счёте, но у нас был определённый план. Он есть у обеих команд. Я думаю, что мы следовали ему сегодня вечером. Иногда вы не получаете вознаграждения, но сегодня мы его получили», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.

Второй матч серии пройдёт в ночь на 9 мая на площадке «Кэпиталз».