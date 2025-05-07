«Мне понравилось, как мы играли». Бриндамор — о победе «Каролины» над «Вашингтоном»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу в первом матче серии с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ). «Ураганы» уступали со счётом 0:1 до середины третьего периода.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
1 : 2
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Протас (Дьюхейм, Карлсон) – 23:53 1:1 Стэнковен (Котканиеми) – 49:42 1:2 Славин (Мартинук, Орлов) – 63:06
«Я думаю, что наши ребята играли жёстко каждую смену, с самого начала игры. Мне понравилось, как мы играли. Очевидно, мы уступали в счёте, но у нас был определённый план. Он есть у обеих команд. Я думаю, что мы следовали ему сегодня вечером. Иногда вы не получаете вознаграждения, но сегодня мы его получили», — цитирует Бриндамора пресс-служба клуба.
Второй матч серии пройдёт в ночь на 9 мая на площадке «Кэпиталз».
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