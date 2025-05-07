Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кинопоиск представил спецрепортаж Леонида Каневского с хоккейного матча

Кинопоиск представил спецрепортаж Леонида Каневского с хоккейного матча
«Дело о хоккейной арене»
Аудио-версия:
Комментарии

На Кинопоиске вышел спецрепортаж Леонида Каневского «Дело о хоккейной арене». Новый шоу-формат уже доступен в онлайн-кинотеатре.

Известный телеведущий посетил матч второго раунда плей-офф Кубка Гагарина между московским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». По сюжету Каневский проводит собственное расследование и раскрывает скрытые от зрителей тайны.

Ведущий выявляет тех, кто остаётся в тени, но играет важную роль в успехе хоккейной команды. Он общается с сотрудниками клуба, главным арбитром КХЛ Алексеем Анисимовым и спортивным комментатором Анной Андроновой.

Кроме того, Каневский в фирменной манере делится интересными фактами из прошлого. Телеведущий рассказывает, как проводились матчи в советское время, в чём секрет подготовки льда и каким было меню хоккеистов 1960-х годов. Также он не забывает рассказать о нюансах перекрёстного плей-офф и статистических деталях вроде данных скорости полёта шайбы.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android