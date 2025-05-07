Главный тренер «Эдмонтона» оценил пятую подряд волевую победу команды в плей-офф

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил волевую победу в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

«В нашей команде опытные ребята, которые видели много хорошего и плохого. Во время плей-офф всё меняется. Есть много вещей, которые могут напрягать команду. Что бы ни случилось, я думаю, мы справляемся с этим очень хорошо. Сегодняшний вечер — отличный пример.

Конечно, мы хотели бы лучше начать матч, забить первый гол и двигаться дальше. Я думаю, если вы можете выбрать период, в котором вы будете сильнее всего, вы хотите быть лучшими в третьем периоде, потому что именно там обычно и решаются исходы матчей», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

«Эдмонтон Ойлерз» стал первой командой в истории НХЛ, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.