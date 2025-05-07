Главный тренер «Эдмонтона» оценил пятую подряд волевую победу команды в плей-офф

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил волевую победу в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (4:2).
«В нашей команде опытные ребята, которые видели много хорошего и плохого. Во время плей-офф всё меняется. Есть много вещей, которые могут напрягать команду. Что бы ни случилось, я думаю, мы справляемся с этим очень хорошо. Сегодняшний вечер — отличный пример.
Конечно, мы хотели бы лучше начать матч, забить первый гол и двигаться дальше. Я думаю, если вы можете выбрать период, в котором вы будете сильнее всего, вы хотите быть лучшими в третьем периоде, потому что именно там обычно и решаются исходы матчей», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.
«Эдмонтон Ойлерз» стал первой командой в истории НХЛ, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.
- 7 мая 2025
-
10:40
-
10:26
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:25
-
08:10
-
07:44
-
07:36
-
07:18
-
07:13
-
07:11
-
06:59
-
06:49
-
06:41
-
06:22
-
06:13
-
05:35
-
05:08
-
04:14
-
03:33
- 6 мая 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:25
-
23:11
-
23:06
-
23:01
-
22:51
-
22:40