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Главный тренер «Эдмонтона» оценил пятую подряд волевую победу команды в плей-офф

Главный тренер «Эдмонтона» оценил пятую подряд волевую победу команды в плей-офф
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Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох оценил волевую победу в первом матче серии с «Вегас Голден Найтс» (4:2).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

«В нашей команде опытные ребята, которые видели много хорошего и плохого. Во время плей-офф всё меняется. Есть много вещей, которые могут напрягать команду. Что бы ни случилось, я думаю, мы справляемся с этим очень хорошо. Сегодняшний вечер — отличный пример.

Конечно, мы хотели бы лучше начать матч, забить первый гол и двигаться дальше. Я думаю, если вы можете выбрать период, в котором вы будете сильнее всего, вы хотите быть лучшими в третьем периоде, потому что именно там обычно и решаются исходы матчей», — цитирует Ноблоха пресс-служба клуба.

«Эдмонтон Ойлерз» стал первой командой в истории НХЛ, которая одержала пять подряд волевых побед в плей-офф.

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