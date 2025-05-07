Главный тренер «Вегаса» назвал причину поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил поражение в первом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (2:4). «Золотые рыцари» вели со счётом 2:0 в середине первого периода, но отдали инициативу сопернику и пропустили четыре безответные шайбы.

«Во втором периоде мы попали в неподходящий момент импульса. На этом отрезке у нас никогда не было устойчивого давления. Поэтому у нас не было возможности измотать соперника. Я думаю, что во втором периоде мы обычно хорошо накладываем смены, но и они тоже хороши в этом. Очевидно, что именно здесь они получили преимущество, которое смогли развить до победы», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.