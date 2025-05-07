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Главный тренер «Вегаса» назвал причину поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»

Главный тренер «Вегаса» назвал причину поражения в первом матче серии с «Эдмонтоном»
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Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди оценил поражение в первом матче серии с «Эдмонтон Ойлерз» (2:4). «Золотые рыцари» вели со счётом 2:0 в середине первого периода, но отдали инициативу сопернику и пропустили четыре безответные шайбы.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2025, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 4
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Стоун (Карлссон, Теодор) – 02:13 (pp)     2:0 Стоун (Айкел) – 09:03     2:1 Перри (Макдэвид, Драйзайтль) – 16:26     2:2 Драйзайтль (Бушар, Макдэвид) – 40:57     2:3 Хайман (Кейн, Ньюджент-Хопкинс) – 56:58     2:4 Браун (Бушар) – 58:14    

«Во втором периоде мы попали в неподходящий момент импульса. На этом отрезке у нас никогда не было устойчивого давления. Поэтому у нас не было возможности измотать соперника. Я думаю, что во втором периоде мы обычно хорошо накладываем смены, но и они тоже хороши в этом. Очевидно, что именно здесь они получили преимущество, которое смогли развить до победы», — цитирует Кэссиди пресс-служба клуба.

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